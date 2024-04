Arch. Zavanella: "Non ho sentito ADL per lo stadio a Bagnoli"

L'architetto Gino Zavanella, colui che dovrebbe costruire lo stadio nuovo del Napoli e anche il centro sportivo, a Kiss Kiss Napoli.

L'architetto Gino Zavanella, colui che dovrebbe costruire lo stadio nuovo del Napoli e anche il centro sportivo, ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli: "Non ho sentito nessuno, il presidente De Laurentiis non mi ha chiamato. Lo chiamerò tra qualche giorno e chiederò.

Stadio a Bagnoli? Onestamente non conosco la questione Bagnoli, non so se è realizzabile uno stadio lì, ma preferisco parlarne direttamente con lui quando avrò modo di sentirlo. Lui me ne parlò velocemente un po' di tempo fa, ma non ci siamo ancora aggiornati".