Atalanta, Percassi: "Preoccupati dalle voci di mercato? Rinforzeremo la rosa"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni Mediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Il pericolo è che incontriamo una squadra molto forte, dobbiamo cercare di recuperare la partita di andata. Vediamo cosa succede sapendo che la partita è stata preparata al meglio nel nostro stadio, ci sarà sicuramente un grande coinvolgimento da parte del pubblico".

Tante partite in pochi giorni...

"Sono tutte competizioni affascinanti, stiamo vivendo qualcosa di straordinario. Sono tutte possibilità, è bello poter giocare così tante partite in così poco tempo, vanno giocate tutte in massimo".

A De Ketelaere cosa suggerirebbe?

"Gli suggerirei di confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene".

Europa League obiettivo importante?

"Stiamo vivendo delle emozioni talmente forti che ogni partita ci dà degli stimoli molto importanti, siamo partiti col principio di non fare una scelta. Per l'Atalanta è un privilegio, cercheremo di dare il massimo in ogni partita. Sono tutte grandi opportunità per continuare questo percorso di crescita".

Siete preoccupati dalle voci di mercato?

"Noi abbiamo la grande responsabilità, soprattutto da bergamaschi, di fare il meglio per questa società. Siamo molto concentrati sul presente, tutto quello che faremo sarà nell'ottica di rinforzare la rosa, speriamo di commettere meno errori possibili".

Ci sarà la possibilità un giorno di puntare allo scudetto?

"La nostra è una realtà molto con i piedi per terra, fa parte della cultura di questo territorio. Tutto quello che abbiamo conquistato ce lo siamo meritati sul campo, per noi è un'aspettativa troppo alta, quando siamo arrivati 15 anni fa ci siamo posti come obiettivo di fare 10 anni di fila in A e siamo andati oltre le aspettative. C'è molta competizione, è molto complicato, ma siamo qui con grande intelligenza senza mai perdere di vista la realtà".