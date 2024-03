AUDIO - Braglia: "Ultima chiamata Champions, se il Napoli non vince è fuori"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole: "Vedo Allegri adatto alla Premier? "Max ha vinto con squadre già fatte, negli ultimi 3 anni dove doveva dare un'identità e devi far maturare la squadra e tanti giovani ha fallito. Dire che Allegri possa andare in Premier è utopistico. Il campionato di Max credo sia quello arabo. Questo tipo di allenatori è ormai in declino".

Arriva Lazio-Juve. Che partita si aspetta? "Tudor non può avere la bacchetta magica per risolvere tutto e subito. Ha una grande carica agonistica e il problema principale della Lazio era che lo spogliatoio non voleva più Sarri. Per me Immobile e gli altri ora daranno il contributo che ci si aspetta".

E' una sfida tra Chiesa e Immobile: "Immobile con Tudor si rivitalizzerà. La Juve invece deve tenere Chiesa. Oggi poi farebbe una minusvalenza, come con Vlahovic. Meglio vendere uno come Bremer".

Domani Napoli-Atalanta: Napoli che ha preparato la sfida senza il tecnico: "E' l'ultima chiamata, rimangono poche partite. Se non fa risultato contro una diretta concorrente sarebbe difficile puntare alla Champions. E vincere cambierebbe lo stato emotivo del gruppo".