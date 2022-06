Calcioscommesse, Signori dopo l'assoluzione: "Dieci anni terribili che mi hanno provato fisicamente e psicologicamente"

TuttoNapoli.net

Venerdì la pima del docu-film "Fuorigioco" che racconta la sua storia in campo e fuori, tra reti segnate e gli ultimi dieci anni a che fare con la giustizia sportiva. Lui è Beppe Signori, che alle colonne del Corriere dello Sport ha riavvolto il nastro dell'ultimo periodo lontano dal campo, raccontando lo stato d'animo di quegli anni e la liberazione dell'assoluzione. "Dieci anni terribili che mi hanno provato dal punto di vista fisico e psicologico. Anzi, hanno provato tutta la mia famiglia, dai miei figli a mia moglie, passando per i miei genitori" fa sapere Signori che oggi e però pronto a tornare finalmente sul campo, e riassaporare l'odore di quell'erba che gli è tanto mancata. "

Offerte? Nessuna - dice -, ma è normale: sono stato fuori dieci anni e ho passato quello che ho passato. Non mi posso scervellare: vedrete che al momento giusto una proposta arriverà. Magari da un settore giovanile. Sono aperto a tutto. In questo mondo ho tanti amici".

Beppe-gol ritorna da allenatore in un mondo in cui qualcuno ancora non gli crede: "Sinceramente me ne importa poco - spiega Signori -. Per essere assolto ho rinunciato a patteggiare prima e alla prescrizione poi. Da questa vicenda sono uscito pulito. È bene ribadirlo e che tutti lo capiscano".