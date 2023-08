Cannella avverte: "Mercato? Se si temporeggia c'è rischio prezzi più alti"

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Sutalo? Per me è un ottimo profilo, pronto per la serie A e per il Napoli, ha fisico e piede. Il Napoli è in ritardo? Non credo, ha una rosa già importante poi è vero che ci sono alcune lacune numeriche. Il rinnovo di Osimhen? Credo che siano state poste le basi giuste, la volontà del calciatore penso sia quella di restare, altrimenti farebbe pressioni diverse sul proprio agente. C'è volontà comune e si arriverà alla fumata bianca.

Calenda è un procuratore esperto, corretto, che sa quello che fa e quello che vuole. Temporeggiare sul mercato può proporre buone condizioni, tuttavia è più probabile che si corra il rischio di pagare di più del previsto il calciatore che si è messo nel mirino”.