Capuano: "Anno fallimentare per il Napoli, quando sei in confusione più scelte fai più sbagli"

Ad inizio della stagione attuale Ezio Capuano, tecnico del Taranto, palesò le sue perplessità circa la decisione di scegliere Rudi Garcia come successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Oggi il tecnico, attraverso i microfoni di Tmw è tornato a parlare del tema e della stagione degli azzurri:

"No, questo no. Quando è stato preso Garcia ho avuto qualche perplessità, ma non sulle qualità dell'allenatore ma sulle variazioni tattiche che avrebbe portato. Anche lui usa il 4-3-3 ma con segmenti tattici diversi e con idee totalmente diversi da quelli di Spalletti. Mi dispiace di aver avuto ragione.

Poi sono state fatte altre scelte, ma come spesso accade quando sei in confusione più scelte fai più sei destinato a sbagliare. È stato un campionato fallimentare per il Napoli".