Criscitiello smonta Conte-Napoli: “ADL non si fa vivo da gennaio e 8mln non glieli dà!”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del futuro di Conte

TuttoNapoli.net

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato del futuro di Conte: "Credo che in questo momento Conte sia l'uomo giusto per il Milan. Pioli ha fatto cinque anni straordinari, complimenti, i tifosi lo elogino, ma la società deve avere la forza di ripartire con un nuovo ciclo con Conte in panchina. Il Napoli 7-8 milioni a un allenatore senza Champions non glieli vuole dare.

A De Laurentiis conviene Italiano che guadagna 2 milioni. Conte in testa ha il Milan. Conte e il Napoli si sono sentiti a gennaio, da allora De Laurentiis non si è più fatto sentire perché è consapevole che non può dare 8 milioni netti a un allenatore senza Champions".