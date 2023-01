Da Milano, Ravezzani sicuro: “Non c’è storia con la Salernitana, il Napoli passeggerà”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore Telelombardia:

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore Telelombardia: "Il calcio italiano poteva permettersi di fare un accordo in esclusiva con DAZN che non offre il miglior servizio, a distanza di qualche anno? Questo rovina un po’ l’appeal, eppure per prendere qualche soldo in più, la Lega ha accettato di lasciare SKY. Cos’è successo ai rossoneri? Se lo chiede anche Pioli, secondo me, il vero problema è che manca la qualità dei giocatori utili a sopperire nei momenti difficili. Rallentando un po’, diventa una squadra banale.

Stato di forma dell’Inter? Consideravo l’Inter come squadra migliore del campionato, prima di vedere questo Napoli. Alla fine, in quest’anno e mezzo ha fatto molto più che bene: hanno centrato la qualificazione in Champions, vinto 2 Supercoppe, vinto la Coppa Italia, perso lo scudetto in volata, l’Inter è percepita come ‘non più l’Inter di Conte’, ma i risultati sono come quelli di quell’epoca. Non so se sarei più contento di vincere lo scudetto e vincere tutto il resto, oppure vincere tutto il resto e arrivare secondo, ma comunque hanno lottato parecchio. Chi va alla caccia del Napoli? Credo solo sé stesso. Se il Napoli amministra serenamente – e lo può fare – non vedo nessuno in grado di avvicinarsi. L’Inter è la squadra che ha più qualità, l’ho sempre detto, sopperendo anche all’assenza di Lukaku. Se quest’ultimo recupera, si aggiunge solo a Lautaro e Dzeko che stanno portando tutto avanti.