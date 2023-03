Ex dg Figc: "Napoli non ha mai tradito la Nazionale. Solo per Maradona..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg FIGC

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Valentini, ex dg FIGC: "Napoli non ha mai tradito la Nazionale, per calore e per tifo, tranne per quell'eccezione parziale nel 1990 contro l'Argentina di Maradona. Sono sicuro che ci sarà una bellissima risposta dal pubblico napoletano, soprattutto adesso che abbiamo preso due schiaffoni col Mondiale. Mancini sta continuando sulla strada giusta, con un lavoro meticoloso e volto ad esaltare i giovani. Quando sento le critiche sulle sue tante convocazioni, impazzisco: il CT deve visionare anche chi non gode dei favori delle copertine, poi ragionare di conseguenza".