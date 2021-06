Gazzetta, Laudisa: "Con Insigne e gli altri l'Italia è tra le favorite a Euro2020"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "Raspadori può essere la sorpresa dell'Europeo? L'augurio che ci facciamo tutti è questo. Al di là delle scaramanzie c'è un sottofondo tecnico rilevante. Mancini è molto veloce nel cogliere il talento, così come De Zerbi al Sassuolo lo ha allevato bene. La prima intervista a Raspadori la feci un anno fa circa, dopo il debutto in Serie A. Mi colpì la sua maturità: per un appena 20enne non si trovano argomenti così ponderati sul futuro e sulla necessità di fare esperienza.

Italia tra le favorite? Non c'è dubbio. Ha un bagaglio tecnico importante, unita a una compattezza trovata strada facendo. L'Europeo sarà un esame di maturità ma pure di laurea. Barella ha vinto lo Scudetto, Verratti è sempre lui, Jorginho ha vinto la Champions League. In mezzo siamo più che competitivi, c'è anche Locatelli. Chiesa e Berardi li conosciamo già, così come Insigne: abbiamo tutto per essere la spina nel fianco delle favorite".