Mandorlini: "Gasperini? Difficile lasciare Bergamo. Vedrei bene un altro tecnico"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Marte per parlare delle voci sul futuro della panchina del Napoli.

"Gasperini al Napoli? Sinceramente farebbe fatica a lasciare un progetto già avviato da anni, vero che Napoli è sempre Napoli. Vedrei bene Conte, non ha mai sbagliato dov'è andato. Ora il Napoli avrà un nuovo progetto, le cose quest'anno sono andate un po' così bisognerà ripartire, non so quali saranno gli investimenti, ma se prendi uno come Conte vorrai essere protagonista, viceversa il progetto sarà più a lunga scadenza.

Qualcosa sicuramente è cambiato dopo la vittoria dello scudetto, non mi sarei mai aspettato il Napoli addirittura in lotta per la Conference. Gli azzurri erano in ripresa, con il Frosinone hanno perso una grande opportunità, certo mancano sei gare e non sono poche, ma di sicuro la squadra deve ritrovare qualità e gioco, tutto dipende anche dalla testa dei giocatori. Il Napoli ha preso troppi gol, nonostante sia praticamente lo stesso rispetto all'anno scorso".