Mutti: "Manolas aveva perso stimoli, al Napoli diventerà ancor più forte"

MULTIMEDIA VIDEO - PROVE TECNICHE DI LEDWALL AL SAN PAOLO: LE IMMAGINI DEI NUOVI MAXI-SCHERMI Prove tecniche per i due maxi-schermi allo stadio San Paolo. I due nuovi impianti, infatti, hanno osservato dei test di calibratura, audio e non solo. Prove tecniche per i due maxi-schermi allo stadio San Paolo. I due nuovi impianti, infatti, hanno osservato dei test di calibratura, audio e non solo.