Orsi: "Meret, lascia Napoli. Fa 10 parate e si ricordano dell'errore"

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli quest'anno mi ha dato così tante delusioni che le scelte future dovranno essere fatte per bene. Rifondare? Diciamo che mentalmente la squadra deve rimettersi a posto, forse c'è stata presunzione nella gestione del post scudetto, dalla società ai calciatori. Conte? Italiano? Sono due opposti, quali obiettivi ci saranno? Da qui alla fine dell'anno spunteranno tanti altri nomi, il Napoli cominci a darsi un'organizzazione precisa in società, poi il nuovo allenatore con il ds dovrà scegliere i giocatori giusti.

C'è bisogno della rivoluzione? Non so se rivoluzione, certo però che tanto per cominciare serviranno due centrali, due centrocampisti e un attaccante forte. E già questa è una mini rivoluzione. Se poi ci mettiamo anche il portiere, saremmo a sei giocatori su undici titolari. Peccato per Meret, a Napoli non ha avuto fortuna, nonostante sia uno dei portieri migliori d'Italia, fa dieci parate ma poi ci si ricorda dell'errore. Fossi in lui cambierei, cercherei una nuova squadra in cui ripartire".