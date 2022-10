Orsi: "Scudetto? Se il Napoli non vince Spalletti ci rimette più di tutti"

Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

Nando Orsi, ex portiere e attuale opinionista, è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: "La forza di questo Napoli è anche la capacità che i ragazzi hanno di assorbire la lezione di Spalletti. Gli azzurri stanno offrendo spettacolo perchè credono fortemente in quello che fanno, c'è una magia. Osimhen è scatenato e la concorrenza gli ha fatto bene. Ha capito che doveva marcare il territorio, dimostrando di essere determinante una volta in campo. Perchè senza di lui Simeone e Raspadori hanno fatto benissimo, Victor ha però dimostrato di essere indispensabile.

Lo scudetto? Il Napoli c'è eccome. In questo momento chi ha più da rimetterci, nel caso non riuscisse a vincerlo, sarebbe proprio Spalletti, perchè le responsabilità cadrebbero innanzitutto su di lui, paradossalmente, ma questo Napoli non deve temere nulla. Neanche il Mondiale. Qualcuno fa il parallelo con la Lazio prima e dopo il Covid. Ma la Lazio aveva 11-12 giocatori, questo Napoli ne ha almeno 17 uguali e coloro che andranno ai Mondiali sono pochi e non credo arriveranno in fondo. La gara con l'Atalanta? Squadra tosta, che concede poco, non aggredisce più in avanti ma aspetta e riparte, ha fisicità a centrocampo, ha due trequartisti molto pericolosi tra le linee. Squadra compatta, ritrova anche Muriel e Zapata, è difficile fare gol agli orobici. Ma in questo momento il Napoli ha dimostrato di saper segnare a tutti".