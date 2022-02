Plastino: "Per la prima volta critico Spalletti per la scelta dei moduli con Cagliari e Barça"

Michele Plastino, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Michele Plastino, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho capito una cosa dal punto di vista tattico: perché Spalletti è passato alla difesa a tre con il Cagliari ed è tornato al 4-2-3-1 contro una squadra come il Barcellona? Avrei fatto esattamente l'opposto, ma è la prima critica che mi permetto di fare in un'annata in cui Spalletti ha dato il meglio di sé. Reina? E' un uomo spogliatoio, ma non era reattivo già nell'ultimo anno di Napoli, già non era più quello di prima".