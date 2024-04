Soviero: "Gasperini migliora il gruppo ma è integralista, non è facile avere a che fare con ADL"

L’ex portiere Salvatore Soviero è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Fuorigioco': “Gasperini migliora il gruppo, fa un gioco propositivo. Si parla di Conte, è vincente perché è l’unico che si impone e si fa costruire la squadra che vuole, ma non fa un calcio coraggioso e offensivo.

Gasperini invece lavora bene con i giovani ma è integralista e non è facile avere a che fare con De Laurentiis. Il problema è sempre quello, per me neanche Pioli che è aziendalista andrebbe d’accordo col presidente”.