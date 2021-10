Spalletti su Insigne: "Cosa volete che dimostri ancora? Il Rigorista resta lui"

Insigne è sereno? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: "Il capitano è serenissimo. E' un leader e può capitare anche a lui di sbagliare un rigore, ma il comportamento deve favorire il Napoli a fare il Napoli senza contraccolpi e lui lo sa bene. L'ha già dimostrato. Cosa volete che dimostri ancora Lorenzo? Ha dato già tante dimostrazioni sul livello di qualità e intelligenza. Sa che c'è da reagire in determinati momenti e stare sul pezzo".

Il tema rigori.

"Insigne ha sbagliato tre rigori - continua Spalletti - ma può succedere. Cambiare rigorista non ci darebbe nessuna certezza di fare gol e probabilmente si metterebbero a rischio certezze di cui adesso non possiamo fare a meno. Il ragionamento dal mio punto di vista è chiaro. Ci sono dei momenti dentro la partita particolarmente emotivi per un calciatore, tipo quell'episodio del rigore sbagliato. Vedremo come sta nel momento dell'episodio, ne parlerà con i compagni di squadra. Ho visto calciatori fatti entrare gli ultimi 2' per calciare un rigore e poi sbagliarlo. Ci vuole una certa onestà nei confronti della qualità dei compagni di squadra e mettersi a posto anche da soli, senza aver bisogno dell'allenatore. Lo stato emotivo l'allenatore può percepirlo diversamente dal calciatore".