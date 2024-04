Tardelli stronca la rosa della Juve: "Senza Vlahovic è da 5° posto"

Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli commenta il finale di campionato di una Juventus in caduta libera nelle ultime giornate

"Otto partite che i bianconeri non possono sbagliare". Sulle pagine de La Stampa, Marco Tardelli commenta il finale di campionato di una Juventus in caduta libera nelle ultime giornate: "Anche in questa stagione la Juventus non riesce ad avere quella continuità che serve per raggiungere quei traguardi che la maglia meriterebbe. Crolla con la Lazio in campionato, risorge con la stessa Lazio in Coppa Italia.

I bianconeri ci avevano illuso, era sembrato per un periodo che potessero essere i concorrenti per lo scudetto. […] È difficile scoprire la malattia della squadra, e facile incolpare Massimiliano Allegri: non è capace a darle un giorno, non ha più la fiducia dello spogliatoio, ha un'ottima rosa ma non sa fruttarla e così via, come se la Juventus fosse solo Allegri.