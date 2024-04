Teotino: "Gasperini al Napoli? Mi dispiacerebbe, capirei se lasciasse l’Atalanta per il Liverpool”

"A me spiacerebbe per l’Atalanta se Gasperini lasciasse per un’altra squadra italiana".

© foto di Federico De Luca

Presente nello studio di Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha così commentato l'ipotetico approdo di Gasperini al Napoli: "Capirei Gasperini se lasciasse l’Atalanta per andare al Liverpool, che è una squadra anche più vicina al suo modo di giocare. Però lasciare l’Atalanta adesso, che si sta aprendo un nuovo ciclo, perché ha molti giocatori giovani e alcuni che non fanno più rimpiangere quelli che facevano la differenza come Ilicic e Gomez.

A me spiacerebbe per l’Atalanta se Gasperini lasciasse per un’altra squadra italiana. Io non escluderei, che andando avanti così: con questi tanti anni di esperienza, una società sempre più solida e con scelte di mercato sempre più oculate, perché precludersi la possibilità un anno di battersi per lo scudetto. Secondo me, sono state messe le basi per poterlo addirittura fare”.