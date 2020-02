Zoff: "Per il Napoli opportuno proseguire in Coppa italia, ci sono problemi..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dino Zoff, ex portiere del Napoli e della nazionale italiana: “Mazzola giocatore straordinario, come attaccante e centrocampista. Sempre autentico in quel che faceva. Coppa Italia per salvare la stagione? Vista la partita di domenica col Lecce, esiste ancora qualche problema. Sarebbe opportuno cercare di proseguire nell'ambito della Coppa Italia".