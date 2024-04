"Resuscita Azmoun, scoordinato e lento": Juan Jesus distrutto dai quotidiani

Juan Jesus è il protagonista negativo della sfida tra Napoli e Roma, come confermano praticamente tutti i media

Juan Jesus è il protagonista negativo della sfida tra Napoli e Roma, come confermano praticamente tutti i media, che lo indicano come peggiore in campo a causa principalmente del fallo da rigore commesso in apertura di gara su Azmoun, con Dybala che sblocca la sfida: "Il nome, d'altra parte, non tradisce: resuscita Azmoun dal profondo letargo regalando un rigore inutile. Non l'unico errore", sottolinea la Gazzetta dello Sport. Gli fa eco Tuttosport: "Scoordinato e lento quando causa il rigore su Azmoun. Si dimentica di Ndicka nell’azione che porta al pareggio avversario".

"Sicuro e tranquillo per un’oretta. Sì. E poi offre il rigore con un’entrata senza criterio in area su Azmoun, fino a quel momento invisibile, e per finire si perde Abraham sul pareggio definitivo", scrive il CorSport. Noi di TMW l'abbiamo vista così: "Altro giro, altro errore da matita blu: causa il calcio di rigore con un fallo ingenuo su Azmoun e rovina una partita, per il Napoli, una partita che stava dominando". Per TuttoNapoli.net invece l'errore è addirittura 'imbarazzante': "Al 41’ spreca una grande occasione in mischia, al 57’ commette un errore imbarazzante in occasione sul rigore. Una condanna, praticamente per tutta la stagione".

