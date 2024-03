Dopo il Barça altro ostacolo durissimo: Kvara-Osimhen a Milano per il riscatto

Il Napoli dopo il Barça incrocia un avversario probabilmente persino peggiore. La sfida contro l'Inter capolista, peraltro ferita e rabbiosa

Il Napoli dopo il Barça incrocia un avversario probabilmente persino peggiore. La sfida contro l'Inter capolista, peraltro ferita e rabbiosa dopo l'eliminazione dalla Champions, non è certo l'impegno ideale per la squadra di Calzona per proseguire il tentativo di risalita e riscattare l'ultima sconfitta prima di fermarsi per le nazionali. I partenopei però non possono fare troppi calcoli ed hanno la necessità di fare punti, considerando anche l'ultimo pari casalingo col Torino, per restare agganciati al treno che porta alle posizioni europee prima degli scontri diretti che partiranno dopo la sosta per le nazionali proprio con l'Atalanta. Per uscire con un risultato positivo dalla trasferta milanese, sempre ostica sponda nerazzurra, c'è bisogno però di allungare le ottime fasi di predominio viste in particolare nel secondo tempo col Barcellona, migliorare la concretizzazione delle palle gol create e limitare le transizioni negative su palla persa che peraltro rappresentano una delle armi principali dell'Inter. In questo senso però c'è bisogno anche di ritrovare le due individualità più importante.

Osimhen e Kvaratskhelia a caccia del riscatto

Sono loro a dover trascinare il Napoli nei grandi match, come non accaduto a Barcellona. In difficoltà il georgiano, ben contenuto da Koundè ma anche servito poco, mentre il peggiore in campo è stato senza dubbio il nigeriano. Il rigore ai suoi danni avrebbe comportato una chance enorme per il 2-2 nella fase cruciale del match, ma è anche l'unico vero guizzo della sua partita in cui non è riuscito ad attaccare la profondità nonostante la linea altissima dei blaugrana. Tanti, troppi gli scatti in fuorigioco (6 solo nel primo tempo), anticipando il movimento anche quando non c'era necessità a campo aperto e vanificando così tante costruzioni ben fatte dei compagni fino al lancio. Per Kvaratskhelia l'Inter potrebbe significare la quarta gara di fila di campionato con gol (per la prima volta da quando è in Italia), mentre per Osimhen significherebbe anche scacciare i fantasmi perché all'Inter - soprattutto a Milano - lo legano i brutti ricordi del terribile infortunio di cui porta ancora i segni.