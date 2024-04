Empoli-Napoli, le probabili formazioni di Tmw: torna Juan Jesus, Mazzocchi a sinistra

Tante assenze in difesa e tutto confermato a centrocampo e in attacco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le ultime dai campi su Empoli-Napoli raccolte dagli inviati di Tmw.

Empoli-Napoli - oggi ore 18.00, stadio Castellani

▪ Arbitra Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo

▪ Classifica: Empoli 28 punti, Napoli 49 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva l'Empoli

In difesa pochi dubbi, Nicola conferma il trio composto da Luperto, Walukiewicz e Bereszynski. Sulla sinistra solito dualismo tra Cacace e Pezzella con il primo che potrebbe tornare titolare; a destra scontato l’impiego di Gyasi. In mediana diversi ballottaggi in corso: il primo riguarda Marin e Fazzini, col rumeno che sembra in questo momento leggermente avanti; il secondo vede Maleh leggermente favorito su Bastoni. Sulla trequarti dovrebbe tornare la coppia Zurkowski-Cambiaghi con Cancellieri pronto a subentrare. Attacco come sempre affollato con Niang e Cerri che si giocano una maglia da titolare e con Destro e Caputo nelle retrovie.

Come arriva il Napoli

Tante assenze in difesa e tutto confermato a centrocampo e in attacco. Francesco Calzona per la sfida di Empoli, dovrà varare una difesa d’emergenza per il suo Napoli per le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui, e dell’infortunato Olivera. Nel 4-3-3 c’è Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi. A centrocampo si va verso la conferma di Zielinski nel terzetto con Lobotka e Anguissa, in avanti confermato il tridente Politano, Kvara e Osimhen.