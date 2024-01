Fiorentina, il programma per la Supercoppa: fissata la conferenza di Italiano

a Fiorentina è in partenza per Ryiad col mirino puntato sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina è in partenza per Ryiad col mirino puntato sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Dopo il pareggio contro l'Udinese in campionato la classifica resta buona, anche se permangono i problemi soprattutto in zona offensiva.

Per la sfida contro gli azzurri, Vincenzo Italiano spera di recuperare Nico Gonzalez, partito insieme alla squadra alla volta dell'Arabia Saudita, ma difficilmente l'argentino potrà essere della gara. Più possibilità esistono invece in caso di arrivo in finale, gara in programma lunedì 22 gennaio. Chi ha recuperato è invece Riccardo Sottil, anche se evidentemente non potrà essere al 100% dopo il problema fisico che lo ha fermato negli ultimi giorni. Da valutare infine le condizioni di Arthur, con lo stesso Italiano che ha parlato di condizioni non ottimali del brasiliano. Che comunque salvo sorprese stringerà i denti. Assenti gli infortunati Castrovilli e Dodò, oltre a Kouame impegnato in Coppa d'Africa. Di seguito il programma completo della Fiorentina in vista della sfida contro il Napoli in programma giovedì 18 gennaio alle ore 20 italiane:

• ore 15.00 (ore 13 in Italia): allenamento presso l’Al Shabab Secondary con i primi 15

minuti aperti ai media.

• ore 18.00 (ore 16 in Italia): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato da

un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.