I Club Napoli vogliono un incontro con ADL: l'obiettivo è creare gli 'Official Fan Club'

Ieri, 22 luglio 2023, l’Addetto Stampa dell’Unione Azzurra Nel Mondo, Roberto Stanzione, è stato ospite della trasmissione “Ne Parliamo da Dimaro“, condotta da Silver Mele ed in diretta su Canale 8 ed in streaming su varie piattaforme. Tanti Club giunti a Dimaro Folgarida a sostegno della squadra e la U.A.N.M., tramite il suo portavoce, ha messo in evidenza la necessità di un incontro con Aurelio De Laurentiis per trattare argomenti inerenti alle varie Associazioni sparse in Italia e nel Mondo.

L’obiettivo è chiaro: costituire degli “Official Fan Club“, dato che, al momento, tra i top club italiani, il Napoli è l’unica società a non averne. In questo discorso più ampio rientrano una serie di problematiche da mettere sul tavolo, tra cui soprattutto la questione biglietti per i Club che si trovano all’estero.

Proprio a sostegno di quanto detto da Roberto Stanzione, è intervenuto dal pubblico Sebastiano Lo Sapio, responsabile della parte Sud del Club Napoli Cina, facente parte della famiglia azzurra dell’U.A.N.M.

Come riportato da Sebastiano molti membri del Club Napoli Cina la scorsa stagione non sono riusciti a trovare i biglietti. Data la distanza, spesso sono stati costretti a fare i biglietti aerei tanti mesi prima, mentre, come noto, i biglietti per le gare non sono disponibili se non qualche decina di giorni antecedentemente al match. Ciò, ovviamente, implica un rischio: quello di essere a Napoli, ma di non poter assistere alla gara della propria squadra del cuore, come successo a tanti tesserati provenienti dal Paese asiatico. Ricordiamo come i tifosi napoletani siano sparsi in tutto il Mondo. Anche il Club Napoli Cina ha chiesto maggiore attenzione alla società per chi è lontano e fuori dall’Italia.

Lo stesso Carlo Alvino ha avanzato la proposta alla Società di delegare qualcuno che curi questi rapporti con i Club, qualora il Presidente non riuscisse a seguire questa vicenda. Tutto ciò, secondo l’esperto giornalista, dopo aver effettuato un primo incontro con il Presidente, mettendo sul tavolo la situazione generale