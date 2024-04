KK - ADL, discorso alla squadra a Castel Volturno: ecco cosa ha detto

Aurelio De Laurentiis ieri è stato al centro sportivo azzurro, in mattinata, come vi abbiamo raccontato già.

Oggi emergono nuovi dettagli circa la visita del presidente azzurro a Castel Volturno. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il patron è rimasto per venti minuti nello spogliatoio.

A fare cosa? E' rimasto vicino alla squadra e ha voluto parlare con i calciatori. Un discorso fatto con toni da padre di famiglia, alla squadra De Laurentiis ha fatto capire che va finita al meglio la stagione. Il presidente ha parlato a cuore aperto”