Il mese magico di Karamoh: solo Osimhen ha fatto meglio da febbraio a oggi

TuttoNapoli.net

Solamente Victor Osimhen ha segnato più di Yann Karamoh in Serie A da febbraio a oggi. Il granata sta vivendo una rinascita in questo 2023 con tre reti segnate, compresa quella di ieri, è secondo solo al centravanti del Napoli che è andato a segno per cinque volte.