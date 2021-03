L'Italia batte in scioltezza l'Irlanda del Nord: finisce 2-0, bene Insigne

Tutto facile per l'Italia di Mancini, impegnata nella prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. E' finito 2-0 il match contro l'Irlanda del Nord, entrambe le reti siglate nella prima frazione. In gol il giocatore del Sassuolo, Berardi, su assist di Florenzi al 14'. Raddoppio di Ciro Immobile, che lanciato in contropiede ha battuto il portiere Peacock-Farrel. Nella ripresa la squadra di Roberto Mancini ha abbassato notevolmente i ritmi, ma gli ospiti non sono riusciti ad accorciare le distanze. Buona la prova di Lorenzo Insigne, in campo 85 minuti e autore di diverse belle giocate.