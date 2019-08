La Roma batte il Real Madrid all'Olimpico: successo ai rigori

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - La Roma batte il Real Madrid 7-6 dopo i calci di rigore (2-2 dopo i primi 90') in un'amichevole giocata questa sera all'Olimpico, prima in casa stagionale per i giallorossi guidati dal nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca, e valida per la Mabel Green Cup. A segno nei tempi regolamentari per le merengues Marcelo (16' pt) e Casemiro (39' pt), per i giallorossi gol di Perotti (34' pt) e Dzeko (40' pt). Ai calci di rigore decisivo l'errore di Marcelo che così assegna la Mabel Green Cup alla Roma.