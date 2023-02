Ostigard è tornato in gruppo, febbre smaltita: le ultime da Castel Volturno

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, ecco il report odierno

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, ecco il report odierno: "Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l'altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Ostigard ha svolto l'intera seduta in gruppo".