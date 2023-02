Previsti 500 napoletani al Picco, Club Milano Azzurra 1984: “Non esponete vessilli azzurri”

Nonostante la chiusura del settore ospiti, i tifosi azzurri non residenti in Campania sosterranno ugualmente il Napoli anche a La Spezia.

A comunicarlo è il club Milano Azzurra 1984 che fa sapere che sono previsti circa 500 tifosi azzurri provenienti da Bergamo, Bologna, Genova e naturalmente da Milano che si accomoderanno nei Distinti.

Sui canali social del club meneghino si legge un invito a non “indossare vessilli e simboli del nostro club né all’esterno né all’interno dell’impianto dovendo appunto mischiarci agli spezzini in seguito alla decisione di chiudere la porzione destra della curva Piscina. Chi vuole indossare una sciarpa generica del Napoli è ovviamente libero di farlo, ma per motivi precauzionali è opportuno esporla solo dopo l’ingresso allo stadio”.