Rai - Continui i richiami di Gattuso verso Lozano

Il giornalista Rai Fabrizio Cappella, inviato a bordocampo per Napoli Perugia, ha rivelato le prime indicazioni di Gattuso spiegando che il giocatore più richiamato in questi primi minuti è Hirving Lozano. Gattuso lo richiama continuamente per indicargli la giusta posizione in campo, chiedendogli anche maggiore cattiveria.