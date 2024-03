UFFICIALE - Novità in Serie A: dall'anno prossimo ci sarà il premio Man of The Match

Dal 2024/25 infatti al termine di ogni partita sarà consegnato un premio al miglior giocatore della singola gara, con il voto che sarà deciso dai tifosi

Novità in arrivo in Serie A per la prossima stagione: l’Assemblea della Lega ha infatti dato il via libera all’accordo con Panini, che diventerà sponsor del premio di Man of The Match. Dal 2024/25 infatti al termine di ogni partita sarà consegnato un premio al miglior giocatore della singola gara, con il voto che sarà deciso dai tifosi attraverso un QR code che comparirà sugli schermi durante le partite. Ecco la nota ufficiale:

"Si è svolta oggi l'Assemblea della Lega Serie A in collegamento video, con la partecipazione di tutte le 20 Associate. E' stato istituito, a partire dalla prossima stagione, il Premio Man of the Match, sponsorizzato dal gruppo Panini e consegnato al miglior giocatore di ognuna delle 380 partite del campionato di Serie A. Saranno gli appassionati, attraverso un QR code, a votare il giocatore che riceverà il premio sul campo a fine gara".

Nel corso dell'Assemblea, ricordiamo, è stato anche confermato il format della Supercoppa Italiana per il 2025: "Nel corso della riunione le Società hanno poi affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita".