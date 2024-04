VIDEO - Vergogna in Serie C femminile: uomo colpisce al volto una calciatrice

TuttoNapoli.net

Bruttissimo episodio ieri sera nell’immediato dopo partita fra Vis Mediterranea e Trastevere, gara valida per la 24esima giornata del girone C del campionato di Serie C Femminile terminata con il risultato di 1-1. Un episodio di violenza da parte di un membro dello staff della squadra di casa, un uomo, nei confronti di una calciatrice ospite come riferisce Gazzetta Regionale.

“Durante un parapiglia in campo tra calciatrici, un uomo, probabilmente riconducibile alla formazione di casa e che è stato identificato dai Carabinieri accorsi sul posto, entrato in campo ha colpito con un pugno sotto al mento la giocatrice capitolina Alice Ferrazza, dalla quale abbiamo avuto conferma telefonica di quanto accaduto. - si legge ancora - Alice ha già sporto denuncia presso i Carabinieri per quanto subito ed ora valuterà tramite i suoi legali i prossimi passi”.