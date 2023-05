Chi finanzierà la festa scudetto? Svelate tutte le cifre tra Comune, Regione e SSC Napoli

Si stanno limando i dettagli per l'organizzazione della festa scudetto del Napoli

Si stanno limando i dettagli per l'organizzazione della festa scudetto del Napoli. Una delle domande ricorrenti è la seguente: chi la pagherà? Come scrive Repubblica, la festa sarà di competenza economica del club, il comune aiuterà il Napoli solo per l'allestimento dei palchi. Un milione dal Comune e uno dalla Regione, il resto spesato da De Laurentiis.