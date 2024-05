Da Torino: "Calzona è un separato in casa nello spogliatoio del Napoli"

Sul tecnico scrive così l'edizione odierna di Tuttosport

Francesco Calzona ormai è un separato in casa, con l'addio imminente al termine del campionato. Sul tecnico scrive così l'edizione odierna di Tuttosport: "Anche Calzona, ormai un separato in casa nello spogliatoio del Napoli, spera si chiuda in fretta dopo aver cullato l’illusione di essere confermato da De Laurentiis anche nella prossima stagione, quella del rilancio e (probabilmente) senza la partecipazione alle coppe europee dopo 14 anni di fila.

Ma non tutto è perduto, perché chi precede gli azzurri non sta dando di gas (la Fiorentina ha perso, la Lazio ha pareggiato) e con 12 punti ancora in palio, l’idea di riagguantare l’Europa League non è del tutto tramontata" si legge sul quotidiano.