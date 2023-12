Dal bacio di Bergamo all'abbraccino di Torino: Mazzarri ora consola Kvara

Contro l'Atalanta c'era stato il bacio a fine partita per festeggiare la vittoria, contro la Juventus invece un abbraccio per consolarlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro l'Atalanta c'era stato il bacio a fine partita per festeggiare la vittoria, contro la Juventus invece un abbraccio per consolarlo: Walter Mazzarri sta provando a tutelare Khvicha Kvaratskhelia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, sembra il titolo cinematografico ideale per inquadrare il momento di Khvicha Kvaratskhelia.

Era il 25 novembre, non un secolo fa, quando dopo aver segnato a Bergamo un bel gol di testa e finalmente vinto una gara contro l’Atalanta, il georgiano abbracciando e baciando il suo nuovo allenatore sembrava aver dato il segnale di svolta alla stagione del Napoli. Tre partite, e tre sconfitte dopo, si è passati a un “abbraccino” consolatorio di Walter Mazzarri quando il tecnico ha sostituito a Torino nel finale il suo campioncino nervoso e smarrito.

Di quel film ora l’allenatore degli azzurri vorrebbe subito realizzare il sequel: Baciami ancora . Significherebbe aver superato questa fase da incubo con una squadra che si è persa soprattutto nella personalità in campo".