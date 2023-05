"Dopo Haaland c’è lui": i quotidiani celebrano Osimhen

25° gol in campionato, 30° in stagione. Basterebbero questi numeri per descrivere Victor Osimhen.

25° gol in campionato, 30° in stagione. Basterebbero questi numeri per descrivere Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli ha realizzato una doppietta anche a Bologna che però non è servita a portare a casa l'intera posta in palio. "Due gol e uno salvato giusto sulla linea da Skorupski - l'analisi della Gazzetta dello Sport - senza arrendersi mai, lottando su ogni pallone. Dopo Haaland c’è lui". "L’Arsenio Lupin dell’area di rigore (sul primo) - riporta il Corriere dello Sport - il centravanti classico (sul secondo): in sintesi, il capocannoniere. E’ un’onda anomala, imprevedibile". Questo il commento di TMW: "Il primo gol è un regalo del portiere, ma denota la foga agonistica quasi animalesca che ha caratterizzato la sua intera stagione. Il secondo è tutto suo, merito di un movimento da '9' purissimo. E gli valgono l'ipoteca sul (meritatissimo) titolo di capocannoniere con 25 reti in campionato e 30 in stagione. Noi ci aggiungeremmo anche la lode". Le pagelle di Osimhen TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli.net: 7,5