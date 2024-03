Repubblica - Leao nel 2019 al Milan nonostante offerta superiore del Napoli

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Repubblica sul caso Milan, i calciatori Rafael Leao e Maignan sono in parte al centro delle indagini

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Repubblica sul caso Milan, i calciatori Rafael Leao e Maignan sono in parte al centro delle indagini della Procura, essendo ex giocatori del Lille: “Il club francese secondo i pm sarebbe stato sotto il controllo di Elliott come il Milan, configurando la violazione della regola Uefa sulle multiproprietà, all’epoca della trattativa Elliott-RedBird". Il quotidiano aggiunge: "Leao sarebbe finito al Milan nel 2019 a dispetto di un’offerta superiore del Napoli“.