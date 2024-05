Osimhen vicino ad un altro bonus da 125mila euro: il motivo

Sull'attaccante nigeriano scrive l'edizione odierna di Repubblica

Victor Osimhen pronto a raccogliere un nuovo ricco bonus nel caso in cui dovesse arrivare a quota 15 reti in campionato (attualmente il nigeriano è a quota 14 in 22 partite giocate: una media da urlo, nonostante tutto). Sull'attaccante nigeriano scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come Osimhen incasserebbe un bonus da 125mila euro nel caso in cui dovesse raggiungere l'obiettivo delle 15 marcature in Serie A.

"Il bomber nigeriano ci tiene però soprattutto a congedarsi bene e la sconfitta di ieri della Fiorentina riapre lo spiraglio per non uscire dall'Europa. Le quattro gare che mancano sono l'ultima occasione per salvare almeno la faccia" sottolinea il quotidiano.

