Osimhen vuole ripagare... Osimhen: c'è un modo per restituire al Napoli i 50mln spesi in estate

Il paradosso di Victor Osimhen, sottolinea il Corriere dello Sport, deriva quasi unicamente dal suo costo: i cinquanta milioni in contanti e i settanta di valutazione complessiva, adesso giacciano alle spalle di Insigne e di Lozano, di Politano e di Mertens, ma anche di Petagna e di Zielinski, in termini sempre numerici, ma di gol segnati.

PUO' RIPAGARSI - Osimhen ora però diventa l’uomo in più che può aggiungere varietà e non solo fisicità, velocità e pure cinismo, in un finale che prevede nove finali. La qualificazione in Champions, rimarca il quotidiano romano, varrebbe una cinquantina di milioni di euro. Osimhen ha così l'occasione di "ripagare" sé stesso di fatto.