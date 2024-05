"Se ci sei batti un colpo": la grande occasione per Lindstrom

Sul Corriere dello Sport si scrive così in vista della sfida di questa sera alla Dacia Arena

A quattro giornate dalla fine del campionato, al tramonto di una stagione da far impallidire il concetto di paradosso, è giunto il momento di raccontare qualcosa di Jesper. Lindstrom: batti un colpo. Sul Corriere dello Sport si scrive così in vista della sfida di questa sera al Bluenergy Stadium: "Un po’ il simbolo di questa storia piena di cose strane - o inspiegabili - che 368 giorni dopo la notte dello scudetto offrirà un revival di Udinese-Napoli estremamente riveduto e corretto.

Il 4 maggio 2023 fu l’1-1 dell’apoteosi, del trionfo, del terzo titolo dopo 33 anni di attesa estenuante; oggi 6 maggio 2024, stesso stadio e stesso orario, andrà in scena una partita che per tutti avrà il colore della sabbia dell’ultima spiaggia, all’ultima curva di una stagione estenuante. L’Udinese di Fabio Cannavaro sta lottando ferocemente per la salvezza, mentre il Napoli di Calzona continua a sprecare una chance dopo l’altra per agganciare l’ultimo treno verso la zona Europa di consolazione".