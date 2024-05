Sette superstiti dalla notte tricolore: cosa è cambiato?

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Riecco Udine e riecco il Napoli, ma non c’è più l'attesa vibrante e non c’è più quella squadra da sogno. Eppure in campo, dei protagonisti del 4 maggio 2023, ce ne saranno diversi. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli sarà comunque scortato da tantissimi tifosi residenti altrove. Non ci sarà paragone, però, con l’onda azzurra che un anno fa invase il Friuli e lo stadio dove si celebrò la vittoria del terzo scudetto.

Grande entusiasmo prima, durante e dopo. Show sugli spalti e anche in campo con l’invasione a fine partita e i festeggiamenti che durarono per ore e in parallelo a Napoli. Oggi la musica è bassa, non si canta più, eppure stasera dovrebbero essere sette i superstiti in campo: Meret, Olivera, Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa, Lobotka, Osimhen. Cosa è cambiato da un anno all’altro è una domanda ricorrente che alla vigilia di Udine torna prepotente".