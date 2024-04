Il Roma - Tudor rimpianto? No, ADL aveva già il 'nome' per giugno

Sta facendo tutto sommato bene nelle prime partite con la Lazio, e per il Napoli Igor Tudor può considerarsi un mezzo rimpianto

Fonte: di Giovanni Scotto de Il Roma

Sta facendo tutto sommato bene nelle prime partite con la Lazio, e per il Napoli Igor Tudor può considerarsi un mezzo rimpianto. Eppure l’allenatore croato a novembre sembrava molto interessato alla panchina azzurra. Arrivò a Roma a spese sue per parlare da vicino con De Laurentiis, assieme al suo agente. Aurelio era alla ricerca dell’erede di Garcia e si è confrontato con Tudor per alcune ore. L’ex Juve era pronto, ma voleva un accordo biennale. O meglio sei mesi più altri due anni. Poi le richieste si abbassarono a un altro anno di contratto oltre la parte restante di questa stagione.

De Laurentiis, però, non si è mai mosso dall’idea del traghettatore. Soli sei mesi di contratto, con la promessa di eventualmente rivedere la situazione in corsa. Tudor non accettò, voleva un ingaggio progettuale, o quantomeno non così temporaneo. Evidentemente, se De Laurentiis aveva le idee così chiare un motivo c’era. Non voleva andare oltre i sei mesi con Tudor perché sapeva che a giugno avrebbe cambiato allenatore, e non solo. Sapeva che, secondo le sue valutazioni, il tecnico che aveva già scelto per il suo Napoli era “migliore” di Tudor, nel senso che poteva dare più garanzie.