Tmw - ADL sprinta per David: lo vuole subito, ma occhio alla Juventus

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Losapio, Tuttomercatoweb

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Andrea Losapio, Tuttomercatoweb: “Il Napoli sta giocando di anticipo e sta provando a bloccare David prima delle concorrenti. I rapporti con il Lille sono ottimi, soprattutto dopo l’affare Osimhen. La richiesta per David è di 50 milioni, ma il Napoli vorrebbe spendere qualcosina in meno. Adesso il ragazzo vive un momento magico ed è tornato di moda anche per i top club europei. Al calciatore, il Napoli ha intenzione di offrire 3 milioni di euro a stagione più bonus e ha già ottenuto il gradimento del suo entourage.

David fu l’erede di Osimhen proprio al Lille, se il Napoli gioca bene le sue carte lo porterà in azzurro. Che sia un ottimo giocatore, non ci sono dubbi. Voleva andar via già lo scorso anno e ha patito restare in Francia per un altro anno. A gennaio le richieste erano più basse, ma ora i tanti gol realizzati hanno fatto schizzare in alto il prezzo. La concorrenza del Milan? Non solo, c’è anche l’Arsenal e c’è anche la Juventus".