Retroscena Quarta: il Napoli aveva provato a strapparlo alla Fiorentina in estate

Martinez Quarta sta vivendo quest'anno la sua migliore stagione in Italia. Veste la maglia della Fiorentina dal 2020 ma la prossima estate - a un anno dalla scadenza del contratto - potrebbe lasciare il club gigliato senza accordo per il rinnovo. Poteva capitare in realtà già ad agosto quando il Betis Siviglia, molto più del Napoli, avviò una trattativa per la sua acquisizione. In quella occasione, la società andalusa avanzò una proposta da 10 milioni di euro, un'offerta rispedita al mittente perché ritenuta non sufficiente dalla Fiorentina. Lo scrive Tmw.