Eurorivali - Il Real Madrid vince soffrendo in rimonta: ancora decisivo Bellingham

Al Bernabeu il Real Madrid batte 2-1 in rimonta il Getafe nel match valido per la quarta giornata de LaLiga.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Al Bernabeu il Real Madrid batte 2-1 in rimonta il Getafe nel match valido per la quarta giornata de LaLiga. La squadra di Ancelotti va subito sotto all'11' dopo la rete dell'ex Roma Borja Mayoral. I Blancos prendono d'assedio l'area di rigore degli ospiti, ma trovano il gol del pareggio solo ad inizio ripresa. Segna Joselu al 47' dopo un'azione contestata dal Getafe per un possibile fuorigico dell'attaccante.

Gli avversari del Napoli in Champions League continuano a spingere per tutto il secondo tempo, dopo un palo di Kroos, trovano il gol vittoria solo al 95' con Bellingham, lesto a metterla dentro dopo un'infelice respinta di Soria. Blancos che grazie a questa vittoria vanno in fuga, fanno 4 su 4 e si portano a 12 punti in classifica