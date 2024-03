Gazzetta, Laudisa: "Non bastano le scuse. Acerbi si tinga di nero, almeno per un giorno"

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato sul suo profilo X la vicenda tra Acerbi e Juan Jesus

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato sul suo profilo X la vicenda tra Acerbi e Juan Jesus: "Bene le scuse, doveroso il rosso della Nazionale, ma resta l’amarezza. Ad Acerbi come viene spontanea un’offesa cosi gretta a Juan Jesus? Il razzismo purtroppo è un nemico silenzioso. Non basta combatterlo a parole. Acerbi si tinga di nero: almeno per un giorno".