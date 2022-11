"Non ci servi in questo Napoli stellare": reazioni social dure sulla visita di Insigne a Castel Volturno

La notizia ha suscitato diverse reazioni social, con la maggioranza dei tifosi non certo entusiasta per questo ritorno dell'ex capitano.

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Insigne in mattinata è arrivato a Castel Volturno per salutare gli ex compagni e Luciano Spalletti (qui per le immagini). La notizia ha suscitato diverse reazioni social, con la maggioranza dei tifosi non certo entusiasta per questo ritorno dell'ex capitano.

"Non ci servi in questo Napoli stellare" ed "È venuto a salutare come fanno gli ormai ex calciatori" alcuni dei commenti più duri contro l'attaccante di Toronto.