"Odio la Juve!", Ministro Sport su pm inchiesta Prisma: "Ho già segnalato per opportune verifiche"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fanno discutere in queste ultime ore alcune dichiarazioni, rilasciate nel 2019, del pubblico ministero Santoriello che si sta occupando dell'inchiesta sulle plusvalenze già costata alla Juventus 15 punti di penalità: in occasione di un convegno, il pm ammise di essere un supertifoso del Napoli e di odiare i bianconeri. Sul caso è intervenuto, tramite un tweet, il ministro dello Sport Abodi con queste parole: "Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni.